2018-11-26T15:28:52+03:00
Происшествия

СУ СК: Фельдшер пыталась спасти погибшую семью в селе Гвардейское

Начата проверка причин трагедии
Екатерина Семенова
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В Красноармейском районе Саратовской области следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели семьи в селе Гвардейское.

- Фельдшер во время патронажного визита долго стучала, но никто не открывал. Так как дверь оказалась не заперта, женщина зашла в жилище и обнаружила тела пяти человек, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СК.

Как было установлено, погибли мужчина с женщиной в возрасте 31 и 33 лет, а также их дети — семи и двух лет, а также одного года.

Фельдшер попыталась оказать им первую помощь, но спасти граждан не удалось.

По предварительной версии, семья могла погибнуть от отравления угарным газом.

Следователи начали проверку причин трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.

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