Радаев поручил организовать похороны отравившейся угарным газом семьи
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования родным и близким семьи, погибшей в Красноармейском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он дал ряд поручений в связи с трагедией.
Он поручил зампреду Роману Бусаргину разобраться в причинах отравления семьи и усилить профилактическую работу с населением.
Главам администраций поручено провести подворные обходы, рассказать жителям о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печей и т. д.
Руководству Красноармейского района дано поручение оказать содействие при похоронах.
Напомним, в селе Гвардейское погибли двое взрослых и трое детей. Предположительно, от отравления угарным газом.