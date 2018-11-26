Радаев поручил организовать похороны отравившейся угарным газом семьи

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-26T14:45:15+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования родным и близким семьи, погибшей в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он дал ряд поручений в связи с трагедией.

Он поручил зампреду Роману Бусаргину разобраться в причинах отравления семьи и усилить профилактическую работу с населением.

Главам администраций поручено провести подворные обходы, рассказать жителям о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печей и т. д.

Руководству Красноармейского района дано поручение оказать содействие при похоронах.

Напомним, в селе Гвардейское погибли двое взрослых и трое детей. Предположительно, от отравления угарным газом.