Валерий Радаев поинтересовался, почему в Саратове нет Дома молодежи

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-26T14:25:22+03:00

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Сегодня, 26 ноября, губернатор области Валерий Радаев посетил площадки «волонтеры бизнеса» и круглый стол по антинаркотической тематике в саратовском центре «Молодежь плюс».

Губернатор поинтересовался, почему в городе нет дома молодежи и что из себя он должен представлять.

- Это место, где молодежь, любой человек - спортсмен, педагог, доброволец найдет свое место, площадка для них. Мы пока что не можем называться Домом молодежи, нам не удается охватить всех. Мы это делаем через мероприятия, проекты, вызовы. Мы максимально стараемся,- рассказала Анастасия Эльфенбайн, руководитель областного центра всероссийской организации «Союз добровольцев России».

Губернатор призвал молодежный центр развиваться в этом плане.

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