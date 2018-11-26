Саратовцы три четверти своих денег тратят на товары и услуги

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-26T14:10:03+03:00

Общая сумма расходов за год составила 560 млрд рублей

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Саратовстат проанализировал структуру денежных доходов и расходов жителей области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам 2017 года денежные доходы всех жителей составили 587,9 млрд рублей. Сумма расходов составила 559,5 млрд рублей.

Основные статьи доходов жителей области это: зарплата — 35,5%, социальные выплаты — 26,3%.

Основные траты это: покупка товаров и услуг — 76,3%, обязательные платежи и взносы — 11,1%.