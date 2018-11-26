Энергетики приступили к заполнению тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке
На время ремонта объекты были переведены на резервную схему теплоснабжения
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Специалисты саратовского филиала «Т Плюс» завершили ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке и приступили к заполнению системы теплоносителем. В ближайшие несколько часов объекты будут переведены на обычную схему теплоснабжения.
Напомним, для повышения надежности теплосети были задействованы пять ремонтных бригад и семь единиц спецтехники. Объекты, подключенные к участку тепломагистрали, были переключены на резервную схему подачи тепла.
Энергетики приносят извинения саратовцам за доставленные неудобства.