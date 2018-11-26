Муниципальная чиновница Саратовской области незаконно премировала себя

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-26T13:38:09+03:00

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Базарно-Карабулакские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летней бывшей муниципальной служащей. Ее обвиняют в четырех эпизодах присвоения с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что в период с 2013 по 2015 год она, будучи руководителем МУ «Централизованная бухгалтерия поселений», подготовила четыре приказа о премировании работников учреждения. Женщина также включила в документы себя и передала их на исполнение, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Ей выплатили 19 тыс. рублей в виде премии. Похищенные с помощью служебного положения деньги гражданка потратила по своему усмотрению, при этом причинив бюджету вред.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам прокуратуры и отдела полиции.

Во время следствия экс-руководитель призналась в преступлении и все возместила.

Теперь в деле разберется суд, следователи направили туда документы с обвинительным заключением.