В Саратовской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом
Тела найдены в частном доме
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В селе Гвардейское Красноармейского района Саратовской области погибла семья из пяти человек.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, тела были найдены в частном доме.
По предварительной версии, родители и трое детей, среди которых годовалый младенец и дети двух и шести лет, отравились угарным газом. При этом семья считалась неблагополучной.
Трупы нашла фельдшер, которая зашла для регулярного осмотра.