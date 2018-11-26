В Саратовской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-26T13:41:01+03:00

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В селе Гвардейское Красноармейского района Саратовской области погибла семья из пяти человек.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, тела были найдены в частном доме.

По предварительной версии, родители и трое детей, среди которых годовалый младенец и дети двух и шести лет, отравились угарным газом. При этом семья считалась неблагополучной.

Трупы нашла фельдшер, которая зашла для регулярного осмотра.