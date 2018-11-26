2018-11-26T13:40:00+03:00
Общество

Радаев написал на футболке пожелание для молодежи

Молодежь в ответ пообещала «продвинуть регион»
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 ноября, в саратовском центре «Молодежь плюс» прошла встреча губернатора области Валерия Радаева и министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова с молодежью региона.

Губернатор посетил площадку «секторное добровольчество», где обсуждалось проведение в 2019 году в Саратове чемпионата мира по пожарному многоборью.

Валерий Радаев спросил у присутствующих, любят ли они родной город и чем он отличается, например, от Пензы.

- Да, это же наша малая родина. Тут люди роднее, чем в Пензе, — объяснила главе региона молодежь.

- Нам доверили проведение чемпионата по пожарному многоборью. Это большое доверие, большая гордость. В Балакове будет проведен этап чемпионата Европы по спидвею. Два мероприятия такого формата будут проводиться в нашей области. Очень приятно, что вы это обсуждаете, но времени у нас не так много. Министр молодежной политики и спорта рассказал мне, что будет создан календарь, направленный на мобилизацию населения, спортивных сооружений. Это большая подготовка, которая должна пройти менее, чем за полгода. Нужно донести всем, чтобы каждый приложил усилия и гостям город запомнился как лучший город в мире, — подчеркнул губернатор.

Добровольцы и волонтеры заверили, что не подведут и постараются «продвинуть регион».

После этого губернатора попросили оставить пожелания для молодежи на футболке. Он выполнил эту просьбу, написав фразу «Всегда нести добро людям!» маркером на фирменной футболке с логотипом «Молодежь плюс».

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