2018-11-26T12:58:15+03:00
Общество

Учреждения минобороны РФ задолжали «Саратовэнерго» 98 млн рублей

Если ситуация не улучшится, то в отношении ФГБУ будут приниматься меры
Ольга Муравлёва
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ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» министерства обороны РФ должно ПАО «Саратовэнерго» за электричество 98,6 млн рублей.

- Как показывает практика, такая ситуация носит систематический характер. Задолженность не позволяет в полной мере выполнить обязательства оплаты перед ПАО «МРСК Волги», что также может негативно повлиять на прохождение осенне-зимнего периода предприятиями всего региона, — сообщает «КП-Саратов» пресс-служба энергетиков.

Поставщик отмечает, что если ситуация не улучшится, то в отношении ФГБУ будут приниматься меры. Первой станет процедура самоограничения режима энергосбережения до уровня аварийной брони.

Руководителям учреждений, которые имеют долги, направили уведомления.

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