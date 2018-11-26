Житель Ровного пожаловался в Роспотребнадзор на воняющий инкубатор

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-26T12:33:30+03:00

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В мае 2018 года в Восточный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области обратился житель поселка Ровное. Он пожаловался на неприятный запах от инкубатора, расположенного рядом с его домом.

- Отдел управления провел выездную проверку, не согласовывая ее с прокуратурой. К тому же она выходила за рамки рассмотрения поступившего обращения, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

По данному факту прокуратура возбудила административное производство в отношении главного эксперта территориального отдела Роспотребнадзора за несоблюдение требований о госконтроле. Виновное лицо отделалось прежупреждением.