2018-11-26T12:40:24+03:00
Недвижимость

В Саратове за выходные устранены 72 повреждения на сетях водоснабжения

На 14 улицах проведено благоустройство
Екатерина Семенова
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В последние выходные ноября сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 72 повреждения на линиях сетей водоснабжения и 92 повреждения на канализационных линиях. За последние сутки в город подано 364 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 240 тыс. кубометров сточных вод. Ежесуточно в ремонтных работах было задействовано 20 бригад в сопровождении специализированной техники.

Работы по устранению повреждений на линиях водосетей проведены по улицам 1-я Лагерная, Лебедева-Кумача, Волгодонская, Азина, поселок Юриш и другие. На водоводах проведены сварочные работы и установка герметизирующих устройств. На объектах ремонтных работ по улицам Красновая, Универсальная, Челюскинцев, Железнодорожная проведена замена участков трубы.

Без изменения параметров подачи ХВС для абонентов ликвидированы повреждения по улицам Железнодорожная, Мичурина, Братьев Никитиных, Заводская, Орджоникидзе, Тульская, Днепропетровская, Московское шоссе, Шехурдина, Зои Космодемьянской и другим адресам.

Сегодня в план работ бригад ООО «КВС» включены улицы Вавилова, Шелковичная, Кутякова, Ипподромная, Техническая, Мелиораторов, проспект Строителей, Саперная, Семхоз и другие.

Сроки проведения ремонтных могут быть продлены в связи с загруженностью территорий припаркованным автотранспортом, мешающим проезду спецтехники. Обращаемся с просьбой к автолюбителям оставлять свободный доступ к месту ликвидации повреждений.

Обращаем внимание жителей города, что по ряду адресов при проведении ремонтных работ вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. За прошедшие двое суток работы велись по следующим улицам: Уфимцева, 2, Цветочная, 1, Луговая, 40/60, Федоровская, 7, Мичурина, 169, 2-й Украинский проезд, 5, Тархова, 23Б, Саперная, 16, Марины Расковой, 3.

Благоустройство в зеленой зоне проведено по улицам: Усть-Курдюмская, Электронная, 1-й Высокий проезд, 2-й Магнитный проезд, Братьев Никитиных, Железнодорожная, Заводская, Орджоникидзе, Первомайская, Днепропетровская, Мира, Лебедева-Кумача, Танкистов, Парковая.

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