Цифровые решения «Ростелекома» помогут саратовскому бизнесу повысить лояльность клиентов

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-26T12:37:44+03:00

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Свыше 800 саратовских предприятий малого и среднего бизнеса выбрали в этом году комплект цифровых сервисов «Ростелекома» «Быть в плюсе». Пакетное решение дает предпринимателям возможность подключить интернет и необходимые услуги и сэкономить на их комплексном использовании.

В ноябре текущего года оператор обновил предложение «Быть в плюсе». Теперь в дополнение к интернету заказчик может подключить от одного до трех цифровых сервисов: «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для бизнеса» или «СМС- рекламу» — со скидкой 50% на абонентскую плату. Роутер и мобильную связь клиент получит в подарок.

- Комплексное предложение особенно пользуется спросом у небольших компаний. Для них крайне важно получить полезные сервисы без солидных затрат, — говорит директор по работе с корпоративными и государственными клиентами Саратовского филиала «Ростелекома» Александр Токарь. — Наши услуги популярны в сферах обслуживания, общественного питания и торговли. Телевидение с разнообразным контентом, Wi-Fi, наличие видеосистемы для безопасности и смс-информирование — все это помогает бизнесу повысить лояльность клиентов.

«Видеонаблюдение» — одна из самых востребованных услуг у саратовских бизнесменов. В октябре сервис подключили медицинские центры, турагентства, предприятия транспортного обеспечения и общественного питания.

- Мы используем видеонаблюдение «Ростелекома» в зоне формирования и отправки заказов. Камера с широким углом обзора передает четкую картинку с хорошим звуком. Сервис позволяет удаленно контролировать точность сборки заказов и время отправления курьера, — рассказал руководитель сети ресторанов доставки суши Rolik Евгений Искалиев.

Видеозаписи хранятся на серверах «Ростелекома», и при необходимости предприниматель всегда может воспользоваться архивом. Наблюдать за обстановкой в офисе и на производстве легко удаленно, установив на смартфон специальное приложение.

Узнать более подробную информацию о пакете «Быть в плюсе» или оставить заявку на подключение услуг можно по единому номеру 8-800-200-3000 и на сайте www.saratov.rt.ru.