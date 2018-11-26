В Саратове ожидаются снегопад, туман и гололедица
Жителей предупреждают о повышении рисков ДТП
Изменить размер текста:
Мэрия Саратова предупреждает о снегопаде.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня и завтра будет облачно, местами небольшой, умеренный и мокрый снег.
При этом возможно налипание последнего на провода. Дороги обледенеют, видимость ухудшится из-за тумана.
В связи с этим администрация предупреждает о возможных затруднениях в работе транспорта, повышении опасности на дорогах.