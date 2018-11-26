В Саратове ожидаются снегопад, туман и гололедица

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-26T12:05:43+03:00

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Мэрия Саратова предупреждает о снегопаде.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня и завтра будет облачно, местами небольшой, умеренный и мокрый снег.

При этом возможно налипание последнего на провода. Дороги обледенеют, видимость ухудшится из-за тумана.

В связи с этим администрация предупреждает о возможных затруднениях в работе транспорта, повышении опасности на дорогах.