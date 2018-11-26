2018-11-26T11:52:00+03:00
Общество

Саратовская поликлиника не оплачивала счета за рентгеновскую пленку

Учреждение перевело поставщику деньги с задержкой
Ольга Муравлёва
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Саратовская поликлиника №11 не оплачивала вовремя накладные за поставку товара, из-за этого ей заинтересовалась прокуратура.

- Между госучреждением и ООО «СМС технологии» в феврале был заключен контракт на поставку рентгеновской пленки. Лечебницу снабжали 27 февраля и 1 августа 2018 года. Это написано в накладных, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Срок оплаты за товар составляет 30 дней с момента выставления счета. Однако деньги поликлиника перевела только 18 апреля и 20 сентября 2018 года соответственно за обе поставки.

Прокурор по данным фактам возбудил административное дело в отношении должностного лица госучреждения. Виновника оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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