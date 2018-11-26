Росгвардейцы в Балакове поймали парня с наркотиками в кармане
В Балакове Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего подозреваемого, у которого с собой был сверток с наркотиками.
- Находясь на патруле, стражи порядка заметили подозрительного парня. Он, увидев автомобиль правоохранителей, зашел во двор по улице Лобачевского. Там его остановили росгвардейцы и спросили, есть ли у него что-то запрещенное. Местный житель ответил, что в кармане брюк находятся наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.
Сотрудники Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у нарушителя сверток с дурманящим растением.
Задержанный объяснил правоохранителям, что вещество купил для себя.
По данному факту возбуждено уголовное дело.