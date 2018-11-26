2018-11-26T11:57:44+03:00
Происшествия

Росгвардейцы в Балакове поймали парня с наркотиками в кармане

Он объяснил правоохранителям, что вещество купил для себя
Ольга Муравлёва
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В Балакове Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего подозреваемого, у которого с собой был сверток с наркотиками.

- Находясь на патруле, стражи порядка заметили подозрительного парня. Он, увидев автомобиль правоохранителей, зашел во двор по улице Лобачевского. Там его остановили росгвардейцы и спросили, есть ли у него что-то запрещенное. Местный житель ответил, что в кармане брюк находятся наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.

Сотрудники Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у нарушителя сверток с дурманящим растением.

Задержанный объяснил правоохранителям, что вещество купил для себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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