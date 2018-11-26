2018-11-26T11:20:50+03:00
Происшествия

Двое молодых саратовцев предстанут перед судом за грабежи и угоны

Младший совершил угон в 15 лет
Ольга Муравлёва
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Следователи Заводского района Саратова завершили расследование уголовного дела в отношении 19 и 20-летнего местных жителей. Младшего обвиняют в угоне и групповом грабеже с избиением. Второго только в последнем преступлении.

- Следствие считает, что ночью 3 июня 2016 года 15-летний юноша был пассажиром «Лады Гранта», которая принадлежала ранее незнакомому ему 18-летнему парню. Злоумышленник вышел из машины , подошел к водительской двери и потребовал владельца выйти из авто. Хозяин вышел, а подросток угнал транспорт, а после бросил его на одной из улиц, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

К тому же ночью 24 апреля этого года молодой человек, уже достигший 19 лет, вместе с 20-летним приятелем были пьяны и, будучи у одного из домов на Белоглинской улице, подошли к 35-летнему мужчине и избили его.

После этого они отобрали у него травматический пистолет «Гроза-051» за 20 тыс. рублей, iPhone 5S за 5 тыс. и 14 тыс. рублей наличных.

Во время следствия злоумышленники признали свою вину и возместили ущерб.

Теперь в деле разберется суд.

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