Работник обворовал строящуюся солнечную электростанцию в Орловом Гае
Он похитил 3,2 тыс. деталей
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В Саратовской области за кражу осудили 59-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, преступление было совершено на строящейся солнечной электростанции.
В период с 17 по 30 сентября гражданин работал на строительстве Орлов-Гайской солнечной электростанции. Пока за ним никто не наблюдал, он похитил 3,2 тыс. деталей — «защелок-держателей».
Впоследствии имущество было у него изъято.
Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.