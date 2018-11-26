Работник обворовал строящуюся солнечную электростанцию в Орловом Гае

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-26T11:25:18+03:00

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В Саратовской области за кражу осудили 59-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, преступление было совершено на строящейся солнечной электростанции.

В период с 17 по 30 сентября гражданин работал на строительстве Орлов-Гайской солнечной электростанции. Пока за ним никто не наблюдал, он похитил 3,2 тыс. деталей — «защелок-держателей».

Впоследствии имущество было у него изъято.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.