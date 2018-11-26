В Саратовской области вынесен приговор матери обварившегося насмерть ребенка

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-26T11:22:04+03:00

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Следователи Ртищевского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области предоставили суду доказательства виновности 39-летней жительницы поселка Екатериновка. По мнению суда, она по неосторожности погубила собственного ребенка.

В июле 2018 года ребенок дома опрокинул на себя чайник с кипятком. Мать обмазала ожоги кремом и не стала обращаться за медпомощью. На следующий день ребенку стало совсем плохо, малыша отвезли в больницу, где он скончался.

Приговором суда матери назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.