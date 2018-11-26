2018-11-26T11:04:08+03:00
Происшествия

Рецидивистка украла у жителя Балашова 30 тыс. рублей

Сейчас ее задержали, похищенное изъяли
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балашове Саратовской области полицейские поймали вчера, 25 ноября, рецидивистку, похитившую у знакомого 30 тыс. рублей.

- Преступление произошло в восемь вечера 24 ноября. Сообщение от 54-летнего местного жителя поступило в 8:50 утра следующего дня. Мужчина рассказал, что женщина ему знакома, ей 28 лет, деньги она украла из его дома, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Оказалось, что гражданка уже три раза привлекалась за кражу. Сейчас ее задержали, похищенное изъяли. В отношении нее возбудили уголовное дело за грабеж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев поручил организовать похороны отравившейся угарным газом семьи
Саратовский гордеп поздравил ветеранок-спортсменок с Днем матери
Валерий Радаев поинтересовался, почему в Саратове нет Дома молодежи
Жители Октябрьского района встретились с саратовскими гордепами
Саратовцы три четверти своих денег тратят на товары и услуги
Энергетики приступили к заполнению тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке
Муниципальная чиновница Саратовской области незаконно премировала себя
В Саратовской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом
Радаев написал на футболке пожелание для молодежи
Учреждения минобороны РФ задолжали «Саратовэнерго» 98 млн рублей
Житель Ровного пожаловался в Роспотребнадзор на воняющий инкубатор
В Саратове за выходные устранены 72 повреждения на сетях водоснабжения
Цифровые решения «Ростелекома» помогут саратовскому бизнесу повысить лояльность клиентов
До завтрашнего полудня закроют железнодорожный переезд на станции Багаевка
В Саратове ожидаются снегопад, туман и гололедица
Политеховцы посетили строящийся аэропорт Гагарин
Саратовская поликлиника не оплачивала счета за рентгеновскую пленку
Росгвардейцы в Балакове поймали парня с наркотиками в кармане
Саратовцев научат носить кимоно и составлять икебану
Двое молодых саратовцев предстанут перед судом за грабежи и угоны
Работник обворовал строящуюся солнечную электростанцию в Орловом Гае
В Саратовской области вынесен приговор матери обварившегося насмерть ребенка
Мужчина ограбил офис «Деньги сразу» в Ленинском районе Саратова
Пьяный курильщик погиб на пожаре в Ртищеве
Житель Энгельса наградил полицейского синяками и ссадинами