Рецидивистка украла у жителя Балашова 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-26T11:04:08+03:00

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В Балашове Саратовской области полицейские поймали вчера, 25 ноября, рецидивистку, похитившую у знакомого 30 тыс. рублей.

- Преступление произошло в восемь вечера 24 ноября. Сообщение от 54-летнего местного жителя поступило в 8:50 утра следующего дня. Мужчина рассказал, что женщина ему знакома, ей 28 лет, деньги она украла из его дома, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Оказалось, что гражданка уже три раза привлекалась за кражу. Сейчас ее задержали, похищенное изъяли. В отношении нее возбудили уголовное дело за грабеж.