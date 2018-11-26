Мужчина ограбил офис «Деньги сразу» в Ленинском районе Саратова

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-26T11:06:56+03:00

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Вчера, 25 ноября, кто-то совершил разбойное нападение на офис микрозаймов «Деньги сразу» на проспекте Строителей, 38 в Ленинском районе Саратова.

- По предварительной информации, мужчина славянской внешности в темно-синей олимпийке и черных брюках ворвался в здание и потребовал отдать все деньги. В руках у него был предмет, похожий на нож. Перепуганная менеджер предоставила ему наличные, после чего злоумышленник сбежал, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Помещение осмотрел кинолог с собакой, объявлен план «Перехват».