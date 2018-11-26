Житель Энгельса наградил полицейского синяками и ссадинами

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-26T10:54:34+03:00

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Житель Энгельса отправится в тюрьму за избиение полицейского до синяков и ссадин.

- Установлено, что 5 октября 2018 года пьяный мужчина со своими друзьями шумно себя вели в одном из дворов на улице Космонавтов Энгельса. Сотрудник дежурного патруля попросил буяна прекратить нарушать общественный порядок. Один из мужчин попытался убежать, но правоохранитель все равно удержал его. Подсудимый начал силой оттаскивать полицейского от своего приятеля, оставляя на его теле синяки и ссадины, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мужчине назначили наказание в виде года условного срока.