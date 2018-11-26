Панков готов обратиться в прокуратуру по сохранению исторического здания в Вольске

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-26T10:39:18+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он озаглавил его: «И звон монет им разум затмевает».

- Сегодня в Вольске встретился вместе с общественным советом на мельнице купца Меркульева. Люди обратился к Володину, чтобы защитить историческое наследие. Здание 1893 года постройки разрушается. После того, как «Промсвязьбанк» забрал за долги это историческое здание, судя по его виду, они ни рубля не вложили в содержание этого памятника. А между тем, оно стало представлять опасность для жизни граждан. С крыши падает кровельное железо, стекла из рам, разрушается кирпичная кладка. Плохо, что минкульт области не защищает историческое наследие. Обращусь в прокуратуру. Пусть обяжут обеспечить сохранность и безопасность здания. Только с кого требовать — с минкульта или с банка? Хотя и те, и другие живут видно только для себя. Уверен, люди в погонах разберутся, — заявил депутат Госдумы.