2018-11-26T10:39:18+03:00
Общество

Панков готов обратиться в прокуратуру по сохранению исторического здания в Вольске

Разрушающееся здание начало представлять опасность
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он озаглавил его: «И звон монет им разум затмевает».

- Сегодня в Вольске встретился вместе с общественным советом на мельнице купца Меркульева. Люди обратился к Володину, чтобы защитить историческое наследие. Здание 1893 года постройки разрушается. После того, как «Промсвязьбанк» забрал за долги это историческое здание, судя по его виду, они ни рубля не вложили в содержание этого памятника. А между тем, оно стало представлять опасность для жизни граждан. С крыши падает кровельное железо, стекла из рам, разрушается кирпичная кладка. Плохо, что минкульт области не защищает историческое наследие. Обращусь в прокуратуру. Пусть обяжут обеспечить сохранность и безопасность здания. Только с кого требовать — с минкульта или с банка? Хотя и те, и другие живут видно только для себя. Уверен, люди в погонах разберутся, — заявил депутат Госдумы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев поручил организовать похороны отравившейся угарным газом семьи
Саратовский гордеп поздравил ветеранок-спортсменок с Днем матери
Валерий Радаев поинтересовался, почему в Саратове нет Дома молодежи
Жители Октябрьского района встретились с саратовскими гордепами
Саратовцы три четверти своих денег тратят на товары и услуги
Энергетики приступили к заполнению тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке
Муниципальная чиновница Саратовской области незаконно премировала себя
В Саратовской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом
Радаев написал на футболке пожелание для молодежи
Учреждения минобороны РФ задолжали «Саратовэнерго» 98 млн рублей
Житель Ровного пожаловался в Роспотребнадзор на воняющий инкубатор
В Саратове за выходные устранены 72 повреждения на сетях водоснабжения
Цифровые решения «Ростелекома» помогут саратовскому бизнесу повысить лояльность клиентов
До завтрашнего полудня закроют железнодорожный переезд на станции Багаевка
В Саратове ожидаются снегопад, туман и гололедица
Политеховцы посетили строящийся аэропорт Гагарин
Саратовская поликлиника не оплачивала счета за рентгеновскую пленку
Росгвардейцы в Балакове поймали парня с наркотиками в кармане
Саратовцев научат носить кимоно и составлять икебану
Двое молодых саратовцев предстанут перед судом за грабежи и угоны
Работник обворовал строящуюся солнечную электростанцию в Орловом Гае
В Саратовской области вынесен приговор матери обварившегося насмерть ребенка
Рецидивистка украла у жителя Балашова 30 тыс. рублей
Мужчина ограбил офис «Деньги сразу» в Ленинском районе Саратова
Пьяный курильщик погиб на пожаре в Ртищеве
Житель Энгельса наградил полицейского синяками и ссадинами