2018-11-26T10:24:15+03:00
Происшествия

Пятеро детей-пассажиров погибли в ДТП в Саратовской области

ГИБДД опубликовал данные за десять месяцев
Ольга Муравлёва
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За десять месяцев 2018 года в Саратовской области случилось 156 ДТП, в которых дети были пассажирами. В них 186 ребят получили травмы и пятеро погибли.

- Самые основные причины аварий — это нарушение правил расположения машин на дороге — 20 инцидентов, выезд на встречу — 23 ДТП, несоблюдение очередности проезда — 39 раз, а также 19 аварий случилось из-за неправильной дистанции, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

С 27 по 29 ноября на территории области проводилась акция «Ребенок — главный пассажир!» для предупреждения детского травматизма при ДТП.

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