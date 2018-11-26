2018-11-26T11:44:40+03:00
Общество

Прокуратура взяла под контроль проблемы с отоплением в 139 домах Саратова

Речь идет о Кировском и Волжских районах
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 ноября, городская прокуратура взяла под контроль снижение параметров отопления в 139 многоквартирных домах Волжского и Кировского районов Саратова.

Как сообщает областная прокуратура, еще в зону ограничения подачи тепла попали социально-значимые объекты.

Причиной снижение температуры в системе отопления стали ремонтные работы, которые проводила компания «Т Плюс».

За ситуацией следит прокуратура.

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