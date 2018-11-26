В Сабуровке водитель погрузчика задавил рабочего

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-26T10:33:25+03:00

Его приговорили к ограничению свободы

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В Саратовской области вынесен приговор 55-летнему Ивану Филькову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как было установлено во время следствия, 20 июня Фильков управлял телескопическим погрузчиком на стройплощадке вблизи села Сабуровка. При движении задним ходом он наехал на 54-летнего мужчину, который чистил кузов грузовика.

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Иван Фильков полностью признал вину и был приговорен к восьми месяцам ограничения свободы.