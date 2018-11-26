Энгельсский спортсмен выиграл Кубок России и всероссийские соревнования по гребле на байдарке
Он одержал победу на дистанциях в 2 и 10 км
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Энгельсский спортсмен Николай Червов стал лучшим гребцом по гребле на байдарке-одиночке на дистанциях 2 и 10 км.
- Мужчина одержал победу на Кубке России и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Они состоялись в Краснодаре вчера, 25 ноября. Спортсмены состязались на дистанциях 2, 5 и 10 км, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Еще четыре спортсмена из нашего региона заняли шестое, 16 и 18 места.