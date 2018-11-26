Энгельсский спортсмен выиграл Кубок России и всероссийские соревнования по гребле на байдарке

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-26T10:30:47+03:00

Он одержал победу на дистанциях в 2 и 10 км

Изменить размер текста: A A

Энгельсский спортсмен Николай Червов стал лучшим гребцом по гребле на байдарке-одиночке на дистанциях 2 и 10 км.

- Мужчина одержал победу на Кубке России и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Они состоялись в Краснодаре вчера, 25 ноября. Спортсмены состязались на дистанциях 2, 5 и 10 км, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Еще четыре спортсмена из нашего региона заняли шестое, 16 и 18 места.