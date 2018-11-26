На первый снег в Саратове уже набросали 350 тонн песка и реагентов
Город убирают от снега 118 единиц техники
Изменить размер текста:
В понедельник, 26 ноября, МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» вывели на дороги Саратова 152 рабочих и 118 единиц техники.
В мэрии «КП-Саратов» рассказали, что несмотря на небольшое количество осадков, уже приступили к расчистке на основных улицах, тротуарах и подходах к остановочным павильонам.
При этом, как отметили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации, уже израсходовано 288 тонн песко-соляной смеси и 63 тонны реагентов.