На первый снег в Саратове уже набросали 350 тонн песка и реагентов

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-26T10:29:16+03:00

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В понедельник, 26 ноября, МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» вывели на дороги Саратова 152 рабочих и 118 единиц техники.

В мэрии «КП-Саратов» рассказали, что несмотря на небольшое количество осадков, уже приступили к расчистке на основных улицах, тротуарах и подходах к остановочным павильонам.

При этом, как отметили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации, уже израсходовано 288 тонн песко-соляной смеси и 63 тонны реагентов.