2018-11-26T09:52:55+03:00
Происшествия

Арестованного в Саратове юношу заподозрили в краже денег с чужой карты

Он украл 2 тыс. рублей из устройства в ТЦ «Триумф Молл»
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция установила, кто украл с помощью банкомата в ТЦ «Триумф Молл» 2 тыс. рублей.

- В участок с заявлением 4 ноября пришла 44-летняя продавец магазина и рассказала, что примерно в 16:48 с банковской карты кто-то похитил деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила уголовное дело и 25 ноября установила, кто причастен к преступлению. Оказалось, что подозревают 19-летнего безработного парня. Он уже является следственно-арестованным за кражу, которую совершил 9 ноября.

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