В Энгельсе пассажир украл у таксиста планшет и сотовый телефон

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-26T10:06:30+03:00

Через десять минут после ограбления водитель уже был в полиции

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Вчера, 25 ноября, полицейские задержали жителя Энгельса по подозрению в краже мобильного телефона и планшета из такси.

- Через десять минут после ограбления 22 ноября мужчина уже был в отделе. По словам водителя, в этот момент автомобиль находился около дома №51 на Рабочей улице. Сумма ущерба оценивается в 13 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Выяснилось, что предполагаемый вор уже привлекался. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Похищенную технику у него обнаружили и изъяли.