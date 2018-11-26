2018-11-26T09:57:11+03:00
Происшествия

В Ивантеевке пожилой водитель «Рено Сандеро» улетел в кювет

Мужчина не справился с управлением
Дарья Вострикова
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В минувшую субботу, 24 ноября, на 27-м км трассы Ивантеевка — Клевенка в Саратовской области случилось ДТП.

- По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено Сандеро» на опасном повороте не справился с управлением и улетел в кювет, который находился по правую сторону дороги. Машина опрокинулась, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В результате аварии 46-летний пассажир иномарки госпитализирован.

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