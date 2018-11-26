В Ивантеевке пожилой водитель «Рено Сандеро» улетел в кювет
Мужчина не справился с управлением
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В минувшую субботу, 24 ноября, на 27-м км трассы Ивантеевка — Клевенка в Саратовской области случилось ДТП.
- По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено Сандеро» на опасном повороте не справился с управлением и улетел в кювет, который находился по правую сторону дороги. Машина опрокинулась, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В результате аварии 46-летний пассажир иномарки госпитализирован.