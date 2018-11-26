Школьники Заводского района сразились в правовой викторине

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-26T09:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

По инициативе депутатов Саратовской областной думы Дмитрия Пьяных и Юлии Литневской состоялась викторина для девятиклассников Заводского района.

В роли ведущей выступила и автор вопросов, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат областной думы Юлия Литневская. Напомним, это не первое мероприятие такого формата. В июле этого года Юлия Михайловна проводила викторину на знание истории Саратовской области между своими коллегами-депутатами, журналистами и студентами СГЮА.

Героями мозговой баталии в канун празднования юбилея Конституции стали девятиклассники Заводского района. В правовой викторине приняли участие команды девяти общеобразовательных учреждений избирательного округа №2 Заводского района. Это школы №№26, 83, 5, 78, 38, 39, 106 и гимназии №№5 и 58.

Площадкой для интеллектуальной игры стал музей Саратовского техникума железнодорожного транспорта — филиала Самарского государственного университета путей сообщения, где учился Дмитрий Пьяных. Роль арбитров взяли на себя студенты филиала СамГУПС в Саратове.

Юлия Литневская вкратце объяснила участникам правила игры и представила жюри. В состав судейской комиссии вошли депутат областной думы, председатель думского комитета по делам молодежи Дмитрий Пьяных, начальник отдела образования Заводского района Ираида Меркушина, заместитель директора по воспитательной работе филиала СамГУПС в Саратове Галина Новохатская и главный спонсор викторины — директор лаборатории неразрушающего контроля «СВАРПРОМ» Алексей Кочнев.

При схожести модели викторины со знаменитой игрой «Что? Где? Когда?» были и свои отличия. За каждый правильный ответ школьникам начислялся балл, увеличить их количество можно было, дав верный ответ досрочно. Такие ответы участники сообщали жюри, а те — делали соответствующие пометки.

Технически викторина не предполагала долгих размышлений, тем не менее некоторые вопросы были достаточно заковыристыми и требовали знания темы. При этом ни один из вопросов не остался неотмеченным. Школьники легко назвали дату принятия Конституции РФ, перечислили города федерального значения в составе России и назвали символы российской государственности. Были и моменты, где школьники проявляли фантазию. Например, в ответе на вопрос о правовых обязанностях родителей по отношению к своим детям школьники добавили, что детей обязательно надо любить.

- Ваши ответы позволят нам доработать Конституцию, — пошутила Юлия Литневская.

.

В заключение викторины Алексей Кочнев, Ираида Меркушина и Галина Новохатская в один голос поблагодарили игроков за смелость, любовь к знаниям и пожелали им дальнейших успехов.

Итоги игры озвучил Дмитрий Пьяных. Оказалось, что сразу три команды набрали одинаковое количество баллов и претендуют на третье место. Для того, чтобы определить лидера, жюри задало командам дополнительный вопрос. Правильный ответ дали ученики школ №№83 и 5, которые в итоге разделили третье место. На втором — школа №38. Победителями викторины стала команда гимназии №58, которая дала максимальное количество правильных ответов. Главный приз — принтер — гимназистам вручил Алексей Кочнев, он же преподнес обладателям призовых мест по торту. После чего школьники отправились на экскурсию по железнодорожному техникуму.

- Жаль, что такие игры проводят нечасто, а ведь это отличная идея, — прокомментировала итоги учитель истории школы № 39 Наталья Карагодова. — Мы благодарны за такое мероприятие.

По словам Юлии Литневской, целью проекта стало не только обобщение и закрепление знаний школьников о Конституции РФ, но и формирование у них активной гражданской позиции и интереса к деятельности государственных органов страны.