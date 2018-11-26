Саратов не попал в топ-30 лучших городов России по качеству жизни

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-26T09:45:35+03:00

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Саратов не вошел в первую 30-ку по качеству жизни среди городов России с населением свыше 250 тыс. человек. Такие выводы следуют из итогов исследований качества жизни населения, которые подвел Финансовый университет при правительстве РФ в 2018 году.

В основу оценки качества жизни положены результаты социологических исследований, проведенных в течение года в 78 городах страны. Кроме того, для оценки качества жизни использовалась официальная статистика Росстата, а также другие данные по настроениям населения в городах России.

Индекс рассчитывался по шести показателям.

Саратов получил относительно высокие баллы за качество медицинского обслуживания (47) и развитие культуры и образования (66).

Ниже среднего оценены состояние дорожного хозяйства (37), работа ЖКХ и объем жилищного строительства (35)

Невысокая оценка дана работе городских властей (33), а также удобству города для жизни, миграционным настроениям населения. Также у жителей небольшая самооценка своего уровня дохода (29).

Города с самым высоким качеством жизни — это Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.