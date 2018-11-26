В Новобурасском районе мать шестерых детей будут судить за жестокое обращение с ними

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-26T09:28:36+03:00

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В Новобурасском районе Саратовской области многодетную мать будут судить за жестокое обращение с детьми.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 30-летняя жительница поселка Бурасы является матерью шести детей. Младшему три года, старшему — десять лет.

По версии следствия, женщина не соблюдала обязанностей по воспитанию детей, они часто оставались голодными, раздетыми, в доме была антисанитария. При этом жизнь ребят была в опасности, так как они находились у открытого окна без присмотра. Один из малышей обжегся о горячую трубу отопления.

Ранее нарушительницу неоднократно привлекали к административной ответственности, но она так и не стала исполнять своих материнских обязанностей. После этого в отношении нее возбудили уголовное дело.