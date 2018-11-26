В Саратове двое мужчин украли ворота от гаражей

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-26T09:36:05+03:00

Их удалось изъять и вернуть обратно кооперативу

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В Саратове полицейские задержали вчера, 25 ноября, двух мужчин, похитивших ворота от гаражей.

- В 16:19 24 ноября в участок пришел 64-летний мужчина и рассказал, что в период с 17:00 22 ноября до 10:00 24 числа в гаражном кооперативе «Строитель Жбик» на Московском шоссе, 14Б украли ворота, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Выяснилось, что имущество отвезли до приемки металла.

Ворами оказались 29-летний безработный и 21-летний парень, ранее уже привлекавшийся за кражу.

Оба дали признательные показания и получили подписку о невыезде. Ворота полиция изъяла и вернула гаражному кооперативу.