Mazda-6 протаранила дом в Петровске

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-26T09:27:23+03:00

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В Петровске Саратовской области автомобиль Mazda-6 врезался в стену дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в половине третьего ночи 25 ноября.

По предварительной версии, 22-летний водитель иномарки был пьян. Он не справился с управлением и врезался в дом №141 по улице Московская.

В результате аварии нарушитель и пассажиры — 20-летний юноша и две девушки в возрасте 19 лет — были доставлены в больницу, но после осмотра отпущены.