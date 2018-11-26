2018-11-26T09:26:21+03:00
Общество

Саратовская область заняла 34 место в рейтинге трезвости регионов России

Исследование провели специалисты проекта «Трезвая Россия»
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Саратовская область заняла 34-е место в рейтинге трезвости регионов России. Из 85 субъектов РФ самыми «сухими» признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми алкоголизированными — Чукотка, Магадан и Ненецкий АО.

Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал на своем сайте итоги экспертно-аналитического исследования «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2018».

Из географических соседей Саратовской области больше пьют только в Пензе. Остальные регионы вокруг гораздо более сдержаны в приеме алкоголя.

Рейтинг объединяет разрозненные статистические показатели различных ведомств в единую систему. Все данные по каждому региону, на основе которых составлено исследование, в 2018 году были взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств. Авторы заявляют, что этот анализ показывает итоги работы каждого из 85 субъектов РФ в деле борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции и злоупотреблением спиртным.

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