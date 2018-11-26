В Заводском районе горел дом на три квартиры

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-26T08:42:11+03:00

На пожаре пострадавших нет

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В Саратове сегодня ночью, 26 ноября, горел частный дом на три квартиры. Пожар произошел на Манежной улице, 20 в Заводском районе Саратова.

- Огонь мог раскинуться на все строение, но прибывшие специалисты МЧС ликвидировали угрозу распространения, а после потушили возгорание, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На пожаре пострадавших нет, но на месте работали сотрудники горгаза, полиции и «скорой помощи».

Причины возникновения пламени устанавливаются.