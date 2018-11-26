В Заводском районе горел дом на три квартиры
На пожаре пострадавших нет
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В Саратове сегодня ночью, 26 ноября, горел частный дом на три квартиры. Пожар произошел на Манежной улице, 20 в Заводском районе Саратова.
- Огонь мог раскинуться на все строение, но прибывшие специалисты МЧС ликвидировали угрозу распространения, а после потушили возгорание, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
На пожаре пострадавших нет, но на месте работали сотрудники горгаза, полиции и «скорой помощи».
Причины возникновения пламени устанавливаются.