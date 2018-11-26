В Саратове у двух наркоторговцев конфисковали автомобиль и телефоны

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-26T08:44:41+03:00

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В Кировском районе Саратова судебные приставы конфисковали у граждан автомобиль и два телефона.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, двое местных жителей были осуждены по уголовному делу о наркоторговле. Изъятое имущество проходило по делу в качестве вещественных доказательств.

ВАЗ-21099 и два телефона, которые до этого хранились в полиции, были переданы представителю Росимущества для продажи и обращения в доход государства.