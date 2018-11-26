На Вольском тракте школьник попал под машину

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-26T08:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вчера, 25 ноября, ВАЗ-2112 сбил 13-летнего ребенка.

- Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под машину. Происшествие случилось около гипермаркета Castorama на Вольском тракте, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Стоит отметить, что автомобиль задел ребенка боком — водитель пытался уйти от столкновения.

В результате ДТП школьника госпитализировала «скорая помощь».

На месте также работали инспекторы ДПС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саратове у магазина "Касторама" сгорел автомобиль

Пожар случился из-за неисправности электропроводки в моторном отсеке машины

(подробнее)

В Саратове закроется гипермаркет Castorama

Британская сеть уходит из России

(подробнее)