2018-11-26T08:53:58+03:00
Происшествия

На Вольском тракте школьник попал под машину

Ребенка госпитализировали
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера, 25 ноября, ВАЗ-2112 сбил 13-летнего ребенка.

- Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под машину. Происшествие случилось около гипермаркета Castorama на Вольском тракте, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Стоит отметить, что автомобиль задел ребенка боком — водитель пытался уйти от столкновения.

В результате ДТП школьника госпитализировала «скорая помощь».

На месте также работали инспекторы ДПС.

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