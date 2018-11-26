На Вольском тракте школьник попал под машину
В Саратове вчера, 25 ноября, ВАЗ-2112 сбил 13-летнего ребенка.
- Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под машину. Происшествие случилось около гипермаркета Castorama на Вольском тракте, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Стоит отметить, что автомобиль задел ребенка боком — водитель пытался уйти от столкновения.
В результате ДТП школьника госпитализировала «скорая помощь».
На месте также работали инспекторы ДПС.
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