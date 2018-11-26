2018-11-26T08:27:41+03:00
Происшествия

В Калининске двое парней угнали сломанную «девятку» и сожгли в лесу

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В полицию Калининского района Саратовской области обратился 32-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, у жителя села Казачка угнали припаркованный в Калининске ВАЗ-21099.

Добычей злоумышленников стал автомобиль, который заводился «с толчка», левое переднее колесо пробито, заделано саморезом и требует постоянной подкачки, а также он был снят с регистрационного учета.

Полиция задержала подозреваемых — 19 и 17-летних жителей Калининска. Молодые люди рассказали, что после угона сожгли машину в лесополосе.

Возбуждено уголовное дело.

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