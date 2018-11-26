В Саратове ведутся работы на теплосетях в Пугачевском поселке
В Саратове возможно отключение теплоснабжения ряда домов Пугачевского поселка.
Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», 26 ноября специалисты проводят ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от ТЭЦ-5.
Это необходимо для надежного функционирования системы теплоснабжения. Ремонт ведут пять бригад и семь единиц спецтехники.
Объекты, снабжаемые теплом от магистрали, будут переключены на резервную схему, однако у некоторых потребителей могут возникнуть снижения параметров отопления.
Завершить ремонтно-профилактические планируется до 18:00, далее специалисты начнут перевод абонентов на обычную схему теплоснабжения.
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.