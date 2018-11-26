2018-11-26T08:53:50+03:00
Недвижимость

В Саратове ведутся работы на теплосетях в Пугачевском поселке

У ряда абонентов могут быть снижены параметры отопления
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове возможно отключение теплоснабжения ряда домов Пугачевского поселка.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», 26 ноября специалисты проводят ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от ТЭЦ-5.

Это необходимо для надежного функционирования системы теплоснабжения. Ремонт ведут пять бригад и семь единиц спецтехники.

Объекты, снабжаемые теплом от магистрали, будут переключены на резервную схему, однако у некоторых потребителей могут возникнуть снижения параметров отопления.

Завершить ремонтно-профилактические планируется до 18:00, далее специалисты начнут перевод абонентов на обычную схему теплоснабжения.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков встретится с дольщиками и многодетными семьями в Балакове
В Заводском районе горел дом на три квартиры
В Саратове у двух наркоторговцев конфисковали автомобиль и телефоны
На Вольском тракте школьник попал под машину
В Калининске двое парней угнали сломанную «девятку» и сожгли в лесу
«Автодор» упустил победу в домашнем матче с рижским VEF
В Заводском районе столкнулись три машины
В Саратовской области от бешенства привито 3,5 тыс. животных
На двух улицах Ленинского района нет воды
Саратовцам расскажут о ВИЧ и СПИДе
В Елшанке и Заводском до полуночи отключили воду
В Саратовской области будущим работникам сельских больниц будут платить по тысяче в месяц
Девушка в Саратове упала с девятого этажа в вентиляционную шахту
В Калининске двое мужчин унесли с бывшей работы 40 кг медных деталей
Под Саратовом пьяный водитель ВАЗ-2107 врезался в грузовик
В воскресенье жителей Саратовской области ждет ветер и гололед
Около Трофимовского моста мужчина попал под поезд
В Юрише до утра отключили холодную воду
Николай Панков о доме в Елшанке: Этажи постепенно растут
Отключена вода в Волжском районе
В Саратовской области выявлены нарушения при торговле шубами на 20 млн рублей
Полиция и ОМОН проверили торговцев на «Привозе» и «Локомотиве»