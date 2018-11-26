В Саратове ведутся работы на теплосетях в Пугачевском поселке

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-26T08:53:50+03:00

У ряда абонентов могут быть снижены параметры отопления

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В Саратове возможно отключение теплоснабжения ряда домов Пугачевского поселка.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», 26 ноября специалисты проводят ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от ТЭЦ-5.

Это необходимо для надежного функционирования системы теплоснабжения. Ремонт ведут пять бригад и семь единиц спецтехники.

Объекты, снабжаемые теплом от магистрали, будут переключены на резервную схему, однако у некоторых потребителей могут возникнуть снижения параметров отопления.

Завершить ремонтно-профилактические планируется до 18:00, далее специалисты начнут перевод абонентов на обычную схему теплоснабжения.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.