«Автодор» упустил победу в домашнем матче с рижским VEF
Последний бросок оказался неудачным и команда проиграла с разницей всего в 2 очка
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Саратовский баскетбольный «Автодор» в домашнем матче в рамках чемпионата Лиги ВТБ проиграл латышскому клубу «VEF» из Риги.
Матч завершился со счетом 85:83 в пользу гостей.
Самым результативным в саратовской команде стал Перрин Бьюфорд, набравший 19 очков.
Следующую игру «Автодор» проведет 12 декабря в Нижнем Новгороде против одноименного клуба.
Напомним, саратовскую команду недавно возглавил сербский специалист Душан Алимпиевич. Это его первое поражение на посту главного тренера «Автодора»