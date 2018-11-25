«Автодор» упустил победу в домашнем матче с рижским VEF

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-25T17:59:06+03:00

Последний бросок оказался неудачным и команда проиграла с разницей всего в 2 очка

Изменить размер текста: A A

Саратовский баскетбольный «Автодор» в домашнем матче в рамках чемпионата Лиги ВТБ проиграл латышскому клубу «VEF» из Риги.

Матч завершился со счетом 85:83 в пользу гостей.

Самым результативным в саратовской команде стал Перрин Бьюфорд, набравший 19 очков.

Следующую игру «Автодор» проведет 12 декабря в Нижнем Новгороде против одноименного клуба.

Напомним, саратовскую команду недавно возглавил сербский специалист Душан Алимпиевич. Это его первое поражение на посту главного тренера «Автодора»