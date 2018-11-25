В Заводском районе столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-25T14:53:39+03:00

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В Саратове сегодня, 25 ноября, произошла авария с участием трех автомобилей.

- Около сквера Авиастроителей ВАЗ-2114 выезжал со второстепенной дороги, не уступил Chevrolet, они столкнулись. Иномарку отбросило на движущийся рядом Hyundai, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В последней машине находилась женщина-водитель и двое детей младше трех лет. Их осматривают врачи «скорой».

ДПС разбирается в инциденте.