В Заводском районе столкнулись три машины
Среди пострадавших — двое детей младше трех лет
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В Саратове сегодня, 25 ноября, произошла авария с участием трех автомобилей.
- Около сквера Авиастроителей ВАЗ-2114 выезжал со второстепенной дороги, не уступил Chevrolet, они столкнулись. Иномарку отбросило на движущийся рядом Hyundai, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В последней машине находилась женщина-водитель и двое детей младше трех лет. Их осматривают врачи «скорой».
ДПС разбирается в инциденте.