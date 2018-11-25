В Елшанке и Заводском до полуночи отключили воду
Это нужно для ремонта городского водопровода
Изменить размер текста:
Сегодня, 25 ноября, в двух районах Саратова отключили воду.
- Ориентировочно до полуночи не будет ресурса на Лагерной, 1-й Лагерной, Учительской, Камской, Таганрогской, 5 и 7, а также на Мало-Елшанской, 7 и 13, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Как отмечают коммунальщики, это нужно для ремонта городского водопровода.
По этой же причине воды не будет до полуночи на Азина, 65–77 (нечетные номера домов), Вологодской, 1-м проезде Энергетиков. В этот список попали и улицы Заречная от Азина до Ново-Крекингской и Ново-Крекингская от Хомяковой до Азина.