Девушка в Саратове упала с девятого этажа в вентиляционную шахту

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-25T08:55:19+03:00

Пострадавшая снимала на телефон видео и не удержалась

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Вчера вечером, 24 ноября, в Саратове случилось ЧП на недостроенном доме. Девушка провалилась с крыши девятиэтажного здания на улице Чернышевского в шахту.

- Ее друзья отмечают, что в дом они залезли, чтобы запустить салют, так как у одного из них день рождения. Девушка снимала видео на телефон, а потом, не удержавшись, упала в вентиляционную шахту, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На место прибыли спасатели облспаса и вытащили ее из сооружения. Пострадавшую госпитализировала «скорая», по предварительным данным, ее жизнь вне опасности.

Стоит отметить, что шахта устроена по принципу шахмат, поэтому девушка падала не прямо, что спасло ей жизнь.

Полицейские устанавливают обстоятельства ЧП.