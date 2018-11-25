Под Саратовом пьяный водитель ВАЗ-2107 врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-25T08:39:25+03:00

Пассажиры «семерки» ушли с места аварии, оставив зажатого шофера в машине

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В поселке Заволжский Пугачевского района Саратовской области сегодня ночью, 25 ноября, случилось ДТП с участием ВАЗ-2107 и грузовика Mercedes.

- Предполагается, что водитель «семерки» был пьян. Во время езды он врезался в припаркованную фуру, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В легковушке находились четверо пассажиров, они ушли с места аварии, оставив зажатого шофера в машине. Спасатели Пугачевской ПСС облспаса вытащили мужчину, осмотрели, а после передали «скорой помощи».

В инциденте разбираются сотрудники ДПС.