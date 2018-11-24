Полиция и ОМОН проверили торговцев на «Привозе» и «Локомотиве»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-24T14:21:34+03:00

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В субботу, 24 ноября, сотрудники полиции Саратова совместно с ОМОН провели спецоперацию на рынках «Привоз» и «Локомотив-Р».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, мероприятие прошло в рамках операции «Антикриминал».

Правоохранители проверили соблюдение миграционного законодательства. Из 45 граждан у четырех выявлено нарушение режима пребывания в России. Оказалось также, что работодатели незаконно привлекли их к трудовой деятельности.

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Кроме того выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.