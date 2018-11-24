В Саратове «девятка» протаранила Mitsubishi [видео]

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-24T16:31:15+03:00

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В Саратове в столкновении двух авто пострадали четыре человека.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улицы Песочная и 1-го проезда Танкистов.

По предварительной версии, автомобиль ВАЗ-2109 врезался в Mitsubishi. При этом очевидцы заявили, что отечественное авто двигалось на большой скорости.

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира. На месте работают сотрудники ГИБДД, специалисты Центра медицины катастроф.