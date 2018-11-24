2018-11-24T13:18:13+03:00
Общество

Панков: Будем продолжать работать в интересах жителей

Депутат отметил острые публикации в СМИ
Екатерина Семенова
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Депутат Государствнной думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Вольские СМИ даже в интервью представителей других фракций обращают внимание на своего депутата. Земляки, тоже всегда читаю ваши публикации, часто острые. В интересах наших жителей будем продолжать сотрудничество по всем информационным вопросам. Видно, что не прогуливают, работают ваши избиратели. И успевают про водопровод без труб видеть, — написал депутат.

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