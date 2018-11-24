2018-11-24T11:48:05+03:00
Общество

В Энгельсе проходит открытый Кубок по банному мастерству

Организаторы надеются, что он станет традиционным
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 ноября, в энгельсском Wellness-центре «Этуаль» проходит открытый Кубок Саратовской области по банному мастерству.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на чемпионат приехали спортсмены не только с областного центра, но и Наро-Фоминска, Маркса, Хвалынска, Ижевска.

- Мы рады, что в первый раз у нас в области проходит подобное мероприятие. После экскурсии с чемпионом по банному СПА выяснилось, что мы действительно мало знаем об этом искусстве, но теперь мы подкованы и смотрим на это не как на отдых, а как на процедуру, — поделилась впечатлениями председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

- Надеюсь, что такое мероприятие станет традиционным. Спасибо, что вы здесь, что поддерживаете нас, — сказала директора Welness-центра Маринa Плехановa.

Главный судья соревнований Владимир Илюхин с радостью поприветствовал участников. Он признался, что сам организовывал соревнования по банному мастерству и не понаслышке знает, как это тяжело. Илюхин пожелал участникам преодолеть свой страх и показать мастерство.

- Первый раз участвую. С пятилетнего возраста занимаюсь баней. Это хобби, это любовь. От соревнований ожидаю в первую очередь общения, узнать что-то новое, себя показать. И конечно, достойно выступить, — делится участник Игорь Шапран.

- Мы семьей принимаем участие в соревнованиях. Влились в банную тусовку, оттуда и узнали про мероприятие. Мы вместе любим баню, но выступаем как конкуренты. У жены релакс-программа, а у меня наоборот, стимулирующая, — делятся Ольга и Юрий Савченко.

Очередность участников распределили жеребьевкой. Гости мероприятия могут наблюдать за происходящем по трансляции, которая проходит в зале. Таким же способом банщиков оценивает и жюри.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

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